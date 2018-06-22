Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину

Новоиспеченный главный тренер киевского Арсенала Фабрицио Раванелли рассказал об ожиданиях от новой должности.

“В Украине меня привлек амбициозный проект. Это возможность роста вместе с клубом. В моей команде должны быть профессионалы, потому что если это будут непрофессионалы, ничего у нас не выйдет.

Благодарен клубу, который меня пригласил. Надеюсь, мы открываем эпоху успешного сотрудничества и это принесет радость всем болельщикам.

Об Украине я знал Шевченко. Прежде, чем сюда приехать, я был знаком с игроками национальной сборной. В целом, широкой аудитории об Украине известны успехи Шахтера и Динамо.

Из тех итальянцев, кто работал в Украине, я встречался и близко знаком с Невио Скалой", – сказал Фабрицио на пресс-конференции.

Напомним, что Раванелли уже официально представлен в качестве главного тренера Арсенал-Киев.