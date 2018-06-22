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Раванелли поведал о трансферных планах Арсенала

Фабрицио Раванелли
22:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Итальянский специалист рассказал, чем его заинтересовало предложение Арсенала.

Новоиспеченный главный тренер киевского Арсенала Фабрицио Раванелли рассказал об ожиданиях от новой должности.

“В Украине меня привлек амбициозный проект. Это возможность роста вместе с клубом. В моей команде должны быть профессионалы, потому что если это будут непрофессионалы, ничего у нас не выйдет.

Благодарен клубу, который меня пригласил. Надеюсь, мы открываем эпоху успешного сотрудничества и это принесет радость всем болельщикам.

Об Украине я знал Шевченко. Прежде, чем сюда приехать, я был знаком с игроками национальной сборной. В целом, широкой аудитории об Украине известны успехи Шахтера и Динамо.

Из тех итальянцев, кто работал в Украине, я встречался и близко знаком с Невио Скалой", – сказал Фабрицио на пресс-конференции.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, Фабрицио Раванелли, ФК Арсенал (Киев), Футбол.
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