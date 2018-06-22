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"Это плевок в душу всем" Игрок "Полтавы" жестко раскритиковал руководство клуба

Александр Бородай
19:23 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Александр Бородай, выступавший за ФК Полтава, прокомментировал снятие команды с УПЛ.

По словам Бородая, такое решение президента клуба Леонида Соболева стало плевком в душу всем работникам клуба.

«Наверное, должно пройти время, чтобы это осознать, все в шоке, до смешного просто. Так не делается, это плевок в душу команде, тренерам и всем работникам. Хотелось бы увидеть президента, чтобы он посмотрел в глаза футболистам, тренерскому штабу и сказал все это в лицо. Мне кажется, это по-мужски и правильно», — цитирует Бородая tribuna.ua со ссылкой на эфир Полтавского Телевидения.

ФК Полтава снялась с Украинской Премьер-Лиги и прекратила существование из-за того, что её стадион «Локомотив» не соответствовал требованиям УПЛ.

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Новости спорта, Александр Бородай, Новости футбола, УПЛ, ФК Полтава, Футбол.
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