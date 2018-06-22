"Это плевок в душу всем" Игрок "Полтавы" жестко раскритиковал руководство клуба

По словам Бородая, такое решение президента клуба Леонида Соболева стало плевком в душу всем работникам клуба.

«Наверное, должно пройти время, чтобы это осознать, все в шоке, до смешного просто. Так не делается, это плевок в душу команде, тренерам и всем работникам. Хотелось бы увидеть президента, чтобы он посмотрел в глаза футболистам, тренерскому штабу и сказал все это в лицо. Мне кажется, это по-мужски и правильно», — цитирует Бородая tribuna.ua со ссылкой на эфир Полтавского Телевидения.

ФК Полтава снялась с Украинской Премьер-Лиги и прекратила существование из-за того, что её стадион «Локомотив» не соответствовал требованиям УПЛ.