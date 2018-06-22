Стало известно, где домашние матчи будет проводить новичок УПЛ "Арсенал-Киев"

Киевский "Арсенал" сегодня представил нового главного тренера команды. Им стал известный в прошлом игрок "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли.

По время пресс-конференции руководство "канониров" озвучило задание команды на сезон – закрепится в Премьер-лиге.

Также стало известно, что домашние матчи киевский клуб будет проводить не на стадионе Банникова, как объявлялось ранее, а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Уже подписан соответствующий договор сроком на один год.

Напомним, что свои домашние матчи чемпионата Украины на стадионе "Динамо" также проводит донецкий "Олимпик".

Киевский "Арсенал" сегодня представил нового главного тренеракоманды. Им стал известный в прошлом игрок "Ювентуса" и сборной Италии Фабрицио Раванелли.

По время пресс-конференции руководство "канониров" озвучило задание команды на сезон – закрепится в Премьер-лиге.

Также стало известно, что домашние матчи киевский клуб будет проводить не на стадионе Банникова, как объявлялось ранее, а на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Уже подписан соответствующий договор сроком на один год.

Напомним, что свои домашние матчи чемпионата Украины на стадионе "Динамо" также проводит донецкий "Олимпик".