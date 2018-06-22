Официально. Лунин стал игроком Реала

Реал на своем официальном сайте объявил о подписании голкипера Зари Андрея Лунина.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано на 6 сезонов, другие детали не раскрываются.

Ранее Marca сообщала, что трансфер украинца обойдется мадридцам в 8,5 миллионов евро.

В свою очередь, как сообщали источники Sport Arena, сумма может составить 9 миллионов плюс еще 4 миллиона в виде бонусов.

Лунин в Реале может занять позицию третьего вратаря вместо сына бывшего главного тренера Зинедина Зидана Люки, который теперь может уйти.

Также не исключен вариант с уходом украинца в другую команду на правах аренды в течение одного или нескольких сезонов.

Сейчас первым голкипером Реала является Кейлор Навас, вторым — Кико Касилья, однако в последнее время в команду прочат вратарей Ромы Алиссона или Челси Тибо Куртуа.

Андрей Лунин начинал карьеру в Днепре, а прошлым летом перебрался в Зарю, за которую провел 36 матчей (10 – «на ноль») в минувшем сезоне.

Регулярно вызывается в сборную Украины, за которую дебютировал в марте и провел два матча, но пока остается вторым номером за спиной Андрея Пятова.