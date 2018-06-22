Ахметов прокомментировал уход Срны из Шахтера

Сегодня стало известно, что Срна покинул стан "горняков" и подписал контракт с Кальяри.

В связи с этим событием президент Шахтера Ринат Ахметов выступил со словами благодарности в адрес экс-капитана "горняков".

"Дарио Срна – великий Капитан и великий игрок. А главное, Дарио – прекрасный человек. За 15 лет он очень много сделал для Шахтера. И сегодня я аплодирую Дарио стоя и говорю ему огромное-огромное спасибо! Спасибо за каждый матч, за каждый выигранный с Шахтером трофей, за настоящую преданность Клубу".

"Дарио прошел с Командой длинный и красивый путь, стал ее сердцем, стал символом и живой легендой Шахтера. Мы завоевали вместе множество титулов, и в каждом из них – большая заслуга Дарио, его характер, его лидерство, его любовь к болельщикам".

"Мы были рядом в минуты самого большого триумфа и в самые трудные минуты. Мы вместе боролись и вместе побеждали. И сегодня я хочу сказать: имя Дарио Срны навсегда вписано в историю Шахтера".

"Дарио, наша дверь и наши сердца для тебя всегда будут открыты".

"Спасибо, Капитан!", — приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.