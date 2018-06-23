Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
Новости: Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину
Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину
Новости: Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Новости: Официально. Лунин стал игроком Реала
Официально. Лунин стал игроком Реала
X

Легендарный игрок "Челси" сравнил Дзюбу с собой

Дидье Дрогба
00:58 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба прокомментировал игру Дзюбы на ЧМ-2018.

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал футболистов, которые своей манерой игры схожи с ним.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артёма Дзюбу. В нём что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я. На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», – цитирует Дрогба «Спорт FM».

Напомним, в первых двух матчах группового этапа ЧМ-2018 Дзюба забил два гола. 29-летний форвард занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Артем Дзюба, Дидье Дрогба, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)

Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)
Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)

Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сербия 1:2 Швейцария: события матча Срна трогательно попрощался с Шахтером Нигерия комфортно обыграла Исландию и подарила шанс Аргентине

Последние новости

Назад в прошлое: снимки крутых отцов (Фото) Фильмы, которые цепляют зрителей с первых минут Американская модель поделилась снимками с пляжа
Сегодня читают в спорте
01 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
02 Официально. Лунин стал игроком Реала
03 ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
04 Ахметов прокомментировал уход Срны из Шахтера
05 Раванелли поведал о трансферных планах Арсенала
Новости сегодня
02:12 Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии историку Козловскому
00:46 Живописные дороги, которые приковывают к себе взгляд (Фото)
00:45 Поклонница сборной Бразилии поразила фанатов страстным танцем (Видео)
00:40 Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
00:26 Неудачливый водитель перевернул дорогущий автомобиль на ровном месте (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Врачи назвали источники аллергии
Врачи назвали источники аллергии
Добавить комментарий
0