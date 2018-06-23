Легендарный игрок "Челси" сравнил Дзюбу с собой

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба назвал футболистов, которые своей манерой игры схожи с ним.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артёма Дзюбу. В нём что-то есть. Он тоже такой же большой форвард, плюс он боец, как и я. На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол. Это я знаю по себе», – цитирует Дрогба «Спорт FM».

Напомним, в первых двух матчах группового этапа ЧМ-2018 Дзюба забил два гола. 29-летний форвард занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров турнира.