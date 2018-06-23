ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии

Футбольный союз Сербии объявил о намерении пожаловаться в ФИФА на работу судейской бригады во главе с немцем Феликсом Брихом на матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Швейцарии.

Напомним, матч состоялся в Калининграде 22 июня на одноимённом стадионе и завершился победой швейцарцев со счётом 2:1.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было ещё множество моментов, которые трактовались против нас», — заявил генсек организации Йован Шурбатович.

Также Шурбатович выразил возмущение, что ФИФА позволила полузащитнику сборной Швейцарии Шердану Шакири выйти на матч в бутсах с флагом Косово.