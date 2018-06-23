Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
Новости: Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину
Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину
Новости: Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА
Новости: Официально. Лунин стал игроком Реала
Официально. Лунин стал игроком Реала
X

ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии

Сербия
05:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Сербии уступила сборной Швейцарии на последних минутах в рамках ЧМ-2018.

Футбольный союз Сербии объявил о намерении пожаловаться в ФИФА на работу судейской бригады во главе с немцем Феликсом Брихом на матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Швейцарии.

Напомним, матч состоялся в Калининграде 22 июня на одноимённом стадионе и завершился победой швейцарцев со счётом 2:1.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти было ещё множество моментов, которые трактовались против нас», — заявил генсек организации Йован Шурбатович.

Также Шурбатович выразил возмущение, что ФИФА позволила полузащитнику сборной Швейцарии Шердану Шакири выйти на матч в бутсах с флагом Косово.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Сербии, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала Ахметов прокомментировал уход Срны из Шахтера Официально. Лунин стал игроком Реала

Последние новости

США и Южная Корея приостанавливают часть совместных учений Судьба-шутница: уморительные картинки на тему "неприятности случаются" Начались испытания уникального грузовика украинского производства (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
03 Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
05 Официально. Лунин стал игроком Реала
Новости сегодня
07:38 Крутые дизайнерские идеи, которые украсили городские улицы (Фото)
07:29 Теннис. Стаховский - полуфиналист турнира в Англии
07:23 Гороскоп на сегодня, 23 июня 2018: все знаки зодиака
06:51 Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют
06:47 Канада осудила расправу над демонстрантами в Никарагуа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Рецепт дня: клубничный десерт
Рецепт дня: клубничный десерт
Добавить комментарий
0