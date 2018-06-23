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Джака: Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово
11:35 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал матч против Сербии (2:1).

Швейцария пропустила от Сербии уже на 5-й минуте, однако во втором тайме Гранит Джака и Джердан Шакири принесли победу Швейцарии.

Оба игрока, празднуя гол, скрещивали руки – показывая орла, символ албанского флага. У них есть косоварские корни, и они не лучшим образом относятся к Сербии, которая не признает независимость Косово.

К тому же, отец Джаки провел 3,5 года в тюрьме за участие в демонстрации против сербского правительства в 80-х годах, сообщает Football London.

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"Это ради вас", — написал Джака в своем Инстаграме.

"Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово".

В следующем туре Швейцария сыграет против Коста-Рики. После 2 туров у нее 4 очка, как и у Бразилии, а у Сербии – 3.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Сербии, Сборная Швейцарии, ЧМ-2018.
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1 Комментарий
  • Александр 23.06.2018 11:58

    Косово - регион Сербии! И нечего возводить в ранг героя поступок этого сепаратиста! Уукраина не признает и никогда не признает "независимость Косова"

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