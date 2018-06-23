Джака: Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово

Швейцария пропустила от Сербии уже на 5-й минуте, однако во втором тайме Гранит Джака и Джердан Шакири принесли победу Швейцарии.

Оба игрока, празднуя гол, скрещивали руки – показывая орла, символ албанского флага. У них есть косоварские корни, и они не лучшим образом относятся к Сербии, которая не признает независимость Косово.

К тому же, отец Джаки провел 3,5 года в тюрьме за участие в демонстрации против сербского правительства в 80-х годах, сообщает Football London.

"Это ради вас", — написал Джака в своем Инстаграме.

"Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово".

В следующем туре Швейцария сыграет против Коста-Рики. После 2 туров у нее 4 очка, как и у Бразилии, а у Сербии – 3.