Джака: Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово
Новости спорта: Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал матч против Сербии (2:1).
Швейцария пропустила от Сербии уже на 5-й минуте, однако во втором тайме Гранит Джака и Джердан Шакири принесли победу Швейцарии.
Оба игрока, празднуя гол, скрещивали руки – показывая орла, символ албанского флага. У них есть косоварские корни, и они не лучшим образом относятся к Сербии, которая не признает независимость Косово.
К тому же, отец Джаки провел 3,5 года в тюрьме за участие в демонстрации против сербского правительства в 80-х годах, сообщает Football London.
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"Это ради вас", — написал Джака в своем Инстаграме.
"Получите, сербы. Вот поэтому меня называют Гранит Косово".
В следующем туре Швейцария сыграет против Коста-Рики. После 2 туров у нее 4 очка, как и у Бразилии, а у Сербии – 3.
Косово - регион Сербии! И нечего возводить в ранг героя поступок этого сепаратиста! Уукраина не признает и никогда не признает "независимость Косова"