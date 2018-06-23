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Бельгия - Тунис: онлайн-трансляция матча

Бельгия - Тунис
14:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы G на чемпионате мира по футболу Бельгия - Тунис.

Бельгия -:- Тунис

 

В стартовом матче игрового дня, 23 июня, на чемпионате мира по футболу сыграют Бельгия и Тунис. Игра пройдет в Москве на стадионе "Спартак", рассудит встречу арбитр из США Хаир Мурруфо. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Бельгия разгромила Панаму, а Тунис уступил Англии.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Боята, Алдервейрелд, Карраско, Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс.

Тунис: Бен-Мустафа, Бронн, Малул, Бен-Юссеф, Скири, Мерия, Сасси, Хауи, Хазри, Бен Юссеф, Бадри.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 15:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Бельгии является фаворитом в противостоянии с Тунисом. На победу бельгийцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,35, успех африканской команды оценивается в 9,1. Ничья котируется коэффициентом 6,65.

Интересные факты

- Команды сыграли между собой трижды (по 1 победе у каждой команды, 1 раз была зафиксирована ничья).

- Последний раз команды встречались в 2014 году в товарищеской игре, тогда победили бельгийцы со счетом 1:0.

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