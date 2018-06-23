Южная Корея 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Южная Корея 0:0 Мексика

24' - Пенальти в ворота Кореи. Защитник сыграл рукой после прострела с левого фланга.

23' - Ки пробил головой после подачи с углового - Очоа отразил удар.

22' - Опасно! Сон трижды пробивал по воротам - все удары накрыли защитники.

18' - Чо Хён У удачно вышел от ворот, опередив Чичарито.

12' - Чичарито плохо пробил головой из убойной позиции.

5' - Мексиканцы владеют мячом.

Матч начался

23 июня на ЧМ-2018 стартуют матчи второго тура в квартете F. В 1-м поединке группы встретятся Южная Корея и Мексика. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на "Ростов Арене", рассудит встречу сербский рефери Милорад Мажич. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре корейцы уступили шведам, а Мексика сенсационно победила Германию.

Составы команд

Южная Корея: Чо Хён У, Ли Ён, Чан Хюн Су, Ким Юнь Квон, Ким Мин У, Мун Сон Мин, Чу Се Чон, Ки Сун Юн, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Ли Чжэ Сон.

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Вела, Х. Эрнандес, Лосано.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 18:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Мексики является фаворитом в противостоянии с Южной Кореей. На победу мексиканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,7, успех азиатской команды оценивается в 5,5. Ничья котируется коэффициентом 3,75.

Интересные факты

- Мексика в случае победы в 7-й раз подряд выйдет в стадию плей-офф ЧМ.

- Южная корея не побеждает на ЧМ с 2010 года.

- Мексика проиграла лишь 2 матча из последних 18-и на групповом этапе ЧМ.