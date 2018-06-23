Германия - Швеция: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
Новости спорта: Какие каналы покажут матч Германия - Швеция.
23 июня сборные Германии и Швеции продолжат свой путь по турнирной дистанции чемпионата мира 2018.
Шведы в первом матче минимально обыграли команду Южной Кореи и вместе с мексиканцами пока являются лидерами группы.
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А вот сборная Германии уступила сборной Мексики и теперь любой ценой обязана побеждать. Удастся ли действующим чемпионам мира вернуться в игру - смотрите в субботу, 23 июня, на канале Интер. Начало матча Германия - Швеция - в 21:00. Трансляция на канале Интер.
В других странах матч покажут:
Аргентина - DIRECTV Sports Argentina;
Австралия - SBS;
Австрия - SRF zwei;
Беларусь - Беларусь 5;
Бельгия - Sporza Live;
Бразилия - FOX Sports 1 Brasil;
Канада - TSN5;
Китай - СЕМ 5+VIP;
Хорватия - HRT 2;
Чехия - CT Sport;
Франция - beIN Sports 1;
Германия - SRF zwei;
Израиль - KAN 11;
Италия - Italia 1;
Нидерланды - NPO 1;
Польша - TVP2;
Россия - Первый канал;
Испания - Mesiaset Sport App;
США - Fox Sports 1;
Великобритания - BBC One.