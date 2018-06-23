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Германия - Швеция: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
11:17 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Какие каналы покажут матч Германия - Швеция.

23 июня сборные Германии и Швеции продолжат свой путь по турнирной дистанции чемпионата мира 2018.

Шведы в первом матче минимально обыграли команду Южной Кореи и вместе с мексиканцами пока являются лидерами группы.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

А вот сборная Германии уступила сборной Мексики и теперь любой ценой обязана побеждать. Удастся ли действующим чемпионам мира вернуться в игру - смотрите в субботу, 23 июня, на канале Интер. Начало матча Германия - Швеция - в 21:00. Трансляция на канале Интер.

В других странах матч покажут:

Аргентина - DIRECTV Sports Argentina;

Австралия - SBS;

Австрия - SRF zwei;

Беларусь - Беларусь 5;

Бельгия - Sporza Live;

Бразилия - FOX Sports 1 Brasil;

Канада - TSN5;

Китай - СЕМ 5+VIP;

Хорватия - HRT 2;

Чехия - CT Sport;

Франция - beIN Sports 1;

Германия - SRF zwei;

Израиль - KAN 11;

Италия - Italia 1;

Нидерланды - NPO 1;

Польша - TVP2;

Россия - Первый канал;

Испания - Mesiaset Sport App;

США - Fox Sports 1;

Великобритания - BBC One.

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