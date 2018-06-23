Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

Полузащитник "Реала" признался, что хочет уйти из клуба

Матео Ковачич
22:13 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник Реала Матео Ковачич намерен покинуть клуб.

Ковачич признался, что хочет уйти из Реала, чтобы играть постоянно.

"Я хочу играть больше, поэтому лучше всего мне покинуть Реал", — заявил Ковачич Marca.

"Я люблю футбол и люблю играть в него. Хочу получить возможность быть основным в другой команде. Если я не играю, я не счастлив".

Ранее интерес к Матео приписывали Тоттенхэму.

Матео перешел в Мадрид в 2015 году в статусе одного из самых многообещающих молодых игроков Европы из Интера за 35 млн евро, но так и не сумел стать основным.

Зинедин Зидан предпочитал использовать Луку Модрича, Тони Крооса и Каземиро, поэтому Ковачич за три года лишь 37 раз выходил в основе на матчи Ла Лиги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Матео Ковачич, Новости футбола, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Наставник Зари мог продолжить карьеру в России Реал показал, почему подписал Лунина (Видео) Лукаку повторил удивительный рекорд Марадоны

Последние новости

Завораживает: красота девушек со смешанной национальностью (Фото) СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
05 ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
Новости сегодня
23:03 ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
22:45 Госпитализирован отец короля поп-музыки
22:44 Фанаты "Звездных Войн" переодели своих любимцев в персонажей фильма (Фото)
22:43 Невозможно сдержать смех: кулинарные провалы от горе-поваришек
22:39 Украинец хотел вывезти в Россию 7,5 кг марихуаны
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
В морской звезде скрыт секрет вечной молодости
Добавить комментарий
0