Полузащитник "Реала" признался, что хочет уйти из клуба

Ковачич признался, что хочет уйти из Реала, чтобы играть постоянно.

"Я хочу играть больше, поэтому лучше всего мне покинуть Реал", — заявил Ковачич Marca.

"Я люблю футбол и люблю играть в него. Хочу получить возможность быть основным в другой команде. Если я не играю, я не счастлив".

Ранее интерес к Матео приписывали Тоттенхэму.

Матео перешел в Мадрид в 2015 году в статусе одного из самых многообещающих молодых игроков Европы из Интера за 35 млн евро, но так и не сумел стать основным.

Зинедин Зидан предпочитал использовать Луку Модрича, Тони Крооса и Каземиро, поэтому Ковачич за три года лишь 37 раз выходил в основе на матчи Ла Лиги.