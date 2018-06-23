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Российских футболистов хотят проверить на допинг на домашнем ЧМ-2018
13:56 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: В американском антидопинговом агентстве (USADA) поставили под сомнение честность ряда побед российских футболистов.

Игроков сборной России после двух побед и досрочного выхода в плей-офф чемпионата мира необходимо проверить на допинг. Такое предположение высказал руководитель Американского антидопингового агентства Тревис Тайгарт, сообщает британская Telegraf.

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«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», - отмечает Тайгарт.

На ЧМ-2018 сборная России выиграла два стартовых матча с общим счетом 8:1 - победив сначала комнаду Саудовской Аравии (5:0), а затем сборную Египта (3:1).

Команда первой из всехх участников ЧМ-2018 вышла в плей-офф турнира, 1/8 финала.

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Новости спорта, Допинг, Новости спорта, Сборная России, ЧМ-2018.
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