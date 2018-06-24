Вернидуб рассказал, за счет чего Лунин может стать основным в Реале

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб отметил, как Андрей Лунин справлялся с психологическим давлением на протяжении всего сезона.

"Андрею было очень тяжело в течение сезона. Постоянные слухи о его возможном переходе, разные страны, разные команды… А ведь парню всего 19 лет.

Вспомните, сколько было разговоров о возможном трансфере Андрея Ярмоленко? Два или три года ходили постоянные слухи. Но Ярмоленко был уже сложившимся футболистом, и ему, наверное, было проще справиться с давлением.

Иное дело – Лунин. Я просто снимаю перед ним шляпу в связи с тем, как он справился с этим психологическим давлением. Он просто делал свою работу и у него это неплохо получалось"