Наставник Зари мог продолжить карьеру в России

По словам Вернидуба, он никогда не согласится на работу в России.

«Было предложение от очень хорошего клуба, выгодное во всех отношениях. Оно было из России, но там я не буду работать в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем», — приводит слова Вернидуба Football.ua.

Ранее Юрий Вернидуб продлил контракт с луганским клубом, в котором работает с 2009 года, а главным тренером — с 2011 года.

Под руководством Вернидуба Заря в сезоне 2015/16 впервые в своей истории вышла в финал Кубка Украины, где уступила Шахтеру (0:2), а также после почти 40-летнего перерыва вернулась в Еврокубки.