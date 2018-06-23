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Наставник Зари мог продолжить карьеру в России

Юрий Вернидуб
19:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о том, что ему поступало предложение от сильного российского клуба.

По словам Вернидуба, он никогда не согласится на работу в России.

«Было предложение от очень хорошего клуба, выгодное во всех отношениях. Оно было из России, но там я не буду работать в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем», — приводит слова Вернидуба Football.ua.

Ранее Юрий Вернидуб продлил контракт с луганским клубом, в котором работает с 2009 года, а главным тренером — с 2011 года.

Под руководством Вернидуба Заря в сезоне 2015/16 впервые в своей истории вышла в финал Кубка Украины, где уступила Шахтеру (0:2), а также после почти 40-летнего перерыва вернулась в Еврокубки.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Заря, Футбол, Юрий Вернидуб.
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