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Самолет с фанатами сборной Перу загорелся в России

Перуанские фанаты
15:28 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Самолет с перуанскими болельщиками загорелся перед посадкой во время рейса из Екатеринбурга в Москву через Тюмень

На борту самолета, на котором болельщики сборной Перу возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень, произошло возгорание. Как сообщает перуанская радиостанция RPP, за 20 минут до посадки пассажиры самолета авиакомпании UTair услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые из 70 перуанцев, летевших этим рейсом, предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.

По данным источника, экипаж самолета призвал пассажиров к спокойствию и не стал разъяснять, что именно случилось. В результате инцидента никто не пострадал.

Сборная Перу на чемпионате мира по футболу 2018 проиграла два стартовых матча и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. В стартовой игре перуанцы минимально уступили Дании 0:1, а затем с таким же счетом проиграли французам.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Перу, Футбол, ЧМ-2018.
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