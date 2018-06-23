Неймар оскорбил капитана сборной Бразилии во время матча ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силву во время матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Об этом сообщает Globo.com.

Инцидент, приведшей к небольшой словесной перепалке партнеров, произошел в концовке игры. На 83-й минуте встречи при счете 0:0 Неймар принялся ругаться на Силву, когда капитан вернул мяч костариканцам после остановки в духе фейр-плей.

"Меня опечалило поведение Неймара по отношению ко мне. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч согласно принципам фэйр-плей. Но я считаю, что был прав, поскольку этот эпизод не привел был к забитому мячу в ворота соперника. Это даже сэкономило нам время.

Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне", - заявил Силва.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев, у которых отличились Фелипе Коутиньо и Неймар. Оба гола влетели в ворота Кейлора Наваса уже в компенсированное время.