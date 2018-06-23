Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
Новости: Официально. Лунин стал игроком Реала
Официально. Лунин стал игроком Реала
X

Неймар оскорбил капитана сборной Бразилии во время матча ЧМ-2018

Неймар
15:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Тьяго Силва огорчен таким поведением звезды сборной.

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оскорбил партнера по команде Тиаго Силву во время матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Об этом сообщает Globo.com.

Инцидент, приведшей к небольшой словесной перепалке партнеров, произошел в концовке игры. На 83-й минуте встречи при счете 0:0 Неймар принялся ругаться на Силву, когда капитан вернул мяч костариканцам после остановки в духе фейр-плей.

"Меня опечалило поведение Неймара по отношению ко мне. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч согласно принципам фэйр-плей. Но я считаю, что был прав, поскольку этот эпизод не привел был к забитому мячу в ворота соперника. Это даже сэкономило нам время.

Я отнесся к этому эпизоду спокойно, но при этом мне было грустно от такого поведения со стороны Неймара по отношению ко мне", - заявил Силва.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев, у которых отличились Фелипе Коутиньо и Неймар. Оба гола влетели в ворота Кейлора Наваса уже в компенсированное время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Неймар, Новости футбола, Сборная Бразилии, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Германия - Швеция: где и когда смотреть матч ЧМ-2018 ЧМ-2018. Бельгия – Тунис: когда и где смотреть матч Лунин: Я отклонил около трех тысяч предложений, но решил выбрать "Реал"

Последние новости

Финский иллюстратор обратил диснеевских героев в настоящих людей (Фото) Самолет с фанатами сборной Перу загорелся в России Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
03 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
05 Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости сегодня
16:30 Ливерпуль предлагает сумасшедшие деньги за игрока Реала
16:27 В Киеве задержан мошенник, завладевший кинотеатром
16:26 Актриса "Секса в большом городе" поделилась фото со своим сыном-трансгендером
16:24 Порошенко поздравил выпускников с завершением учебы
16:22 Марадона попытается повлиять на игру сборной Аргентины на ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: На Закарпатье неожиданно выпал снег: спасатели эвакуировали детский лагерь
Летний снег в Карпатах: из заснеженных гор спасли детей
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0