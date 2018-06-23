Бельгия – Тунис – 5:2 – видео голов и обзор матча
Новости спорта: Сборная Бельгии добыла вторую победу на чемпионате мира в России, обыграв Тунис.
Сборная Бельгии и Тунис устроили настоящею голевую феерию в матче группового этапа чемпионата мира
Бельгия – Тунис 5:2
Голы: 1:0 – 6, пенальти Азар, 2:0 – 16 Лукаку, 2:1 – 18 Бронн, 3:1 – 45 Лукаку, 4:1 – 51 Азар, 5:1 – 90 Батшуайи, 5:2 – 90+3 Хазри.
Бельгия: Куртуа – Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд – де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86) – Лукаку (Феллайни, 59).
Тунис: Бен-Мустафа – Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Маалуль, Бронн (Наггез, 24) – Мерья, Кауи, Скири, Хазри, Сасси (Слити, 59), Бадри – Бен-Юссеф.