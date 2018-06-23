Лукаку повторил удивительный рекорд Марадоны

Лукаку повторил рекорд, забив по два гола в ворота Панамы (3:0) и Туниса (5:2).

Марадона же устанавливал свое достижение на победном для Аргентины ЧМ-1986 в куда более статусных поединках. Диего принес альбиселесте победы в четвертьфинале с Англией (2:1) и в полуфинале с Бельгией (2:0).

Также Лукаку сегодня стал первым бельгийцем в истории, забившим 4 гола на одном чемпионате мира, и догнал по голам на мундиалях предыдущего рекордсмена Красных дьяволов Марка Вильмотса – у него, как и у Ромелу, 5 голов.

25-летний Лукаку играет за сборную Бельгии с 2010 года и в сумме провел за нее 70 матчей, забив 38 голов.