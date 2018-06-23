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Лукаку повторил удивительный рекорд Марадоны

Ромелу Лукаку
17:42 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку повторил достижение легендарного Диего Марадоны, оформив дубли в двух матчах чемпионата мира кряду.

Лукаку повторил рекорд, забив по два гола в ворота Панамы (3:0) и Туниса (5:2).

Марадона же устанавливал свое достижение на победном для Аргентины ЧМ-1986 в куда более статусных поединках. Диего принес альбиселесте победы в четвертьфинале с Англией (2:1) и в полуфинале с Бельгией (2:0).

Также Лукаку сегодня стал первым бельгийцем в истории, забившим 4 гола на одном чемпионате мира, и догнал по голам на мундиалях предыдущего рекордсмена Красных дьяволов Марка Вильмотса – у него, как и у Ромелу, 5 голов.

25-летний Лукаку играет за сборную Бельгии с 2010 года и в сумме провел за нее 70 матчей, забив 38 голов.

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Новости спорта, Новости футбола, Ромелу Лукаку, Сборная Бельгии, Футбол, ЧМ-2018.
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