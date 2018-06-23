Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Германия 0:1 Швеция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
Новости: Южная Корея 1:2 Мексика: события матча
Южная Корея 1:2 Мексика: события матча
X

Мексика не оставила шансов Южной Корее в матче ЧМ-2018
20:16 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта:

Мексиканцы с первых минут подолгу владели мячом, Корея же сосредоточилась на контратаках в расчете на скорость Сона.

Фавориты довольно быстро вышли вперед после точного пенальти от Велы – арбитр назначил его за игру корейского защитника рукой в собственной штрафной. Даже после гола Мексика продолжила владеть инициативой, корейцы же атаковали редко, часто теряли мяч.

После перерыва азиаты вынужденно больше ходили вперед, но это ничем хорошим для них не закончилось –  на 66-й минуте Эль Три перехватили мяч в центре и убежали в контратаку, которую точным ударом завершил Чичарито.

В добавленное время Сон один гол отыграл, но этого было мало для того, чтобы спасти игру.

После двух туров Мексика лидирует в группе с шестью очками. У Кореи же пока ноль набранных балов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Мексики, Сборная Южной Кореи, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Южная Корея 1:2 Мексика: события матча Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018 Ливерпуль предлагает сумасшедшие деньги за игрока Реала

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные животные, за которыми нужен глаз да глаз Apple готова бесплатно починить клавиатуры новых MacBook Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 22 июня
05 Неймар рассказал о причине своих слез после игры с Коста-Рикой
Новости сегодня
21:55 Как правильно действовать при укусе клеща
21:51 Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли
21:45 Завораживает: красота девушек со смешанной национальностью (Фото)
21:43 СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию
21:34 Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: Ума Турман планирует стать гражданкой Швеции
Ума Турман планирует стать гражданкой Швеции
Добавить комментарий
0