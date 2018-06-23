Мексика не оставила шансов Южной Корее в матче ЧМ-2018

Мексиканцы с первых минут подолгу владели мячом, Корея же сосредоточилась на контратаках в расчете на скорость Сона.

Фавориты довольно быстро вышли вперед после точного пенальти от Велы – арбитр назначил его за игру корейского защитника рукой в собственной штрафной. Даже после гола Мексика продолжила владеть инициативой, корейцы же атаковали редко, часто теряли мяч.

После перерыва азиаты вынужденно больше ходили вперед, но это ничем хорошим для них не закончилось – на 66-й минуте Эль Три перехватили мяч в центре и убежали в контратаку, которую точным ударом завершил Чичарито.

В добавленное время Сон один гол отыграл, но этого было мало для того, чтобы спасти игру.

После двух туров Мексика лидирует в группе с шестью очками. У Кореи же пока ноль набранных балов.