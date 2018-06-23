Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли

Хорхе Сампаоли доработает ЧМ-2018 до конца, вне зависимости от показанных результатов – такое решение приняла аргентинская федерация, сообщает AS.com.

После разгромного поражения от Хорватии, появилась информация о том, что игроки якобы направили в федерацию футбола запрос об увольнении главного тренера Сампаоли. В прессе даже называли имя тренера, который примет команду к матчу против Нигерии, им должен был стать чемпион мира 1986 года - Хорхе Бурручага.

Однако, на сегодняшнем экстренном заседании, федерация приняла решения не увольнять Сампаоли до конца турнира. Так что у тренера есть еще один шанс подправить свою репутацию.

Напомним, что сборная Аргентины сыграет последний матч группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии. В случае победы, у “альбиселесте” все еще будут шансы на выход из группы, несмотря на провальный старт.