Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией

Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев.

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вновь вышел из ворот. В начале второго тайма Тимо Вернер с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Марио Гомес не смог пробить по воротам, но удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч всё же оказался в воротах. На 95-й минуте Тони Кроос принёс немцам победу.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.