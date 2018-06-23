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Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией

Германия - Швеция
23:03 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборной Германии удалось сломать сопротивление неуступчивых шведов.

Сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу немцев.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

На 32-й минуте Виктор Классон с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Ола Тойвонен принял мяч и в борьбе с Антонио Рюдигером перебросил мяч через Мануэля Нойера, который вновь вышел из ворот. В начале второго тайма Тимо Вернер с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Марио Гомес не смог пробить по воротам, но удачно подставил ногу Марко Ройс и мяч всё же оказался в воротах. На 95-й минуте Тони Кроос принёс немцам победу.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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Новости спорта, Германия - Швеция, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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