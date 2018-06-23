ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей ЧМ-2018, которые были сыграны в субботу, 23 июня.
Чемпионат мира - 2018 Групповой этап
Результаты матчей 23 июня, Сб
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
группа G
Бельгия - Тунис 5:2
Голы: Э. Азар, 6 (с пенальти), 51, Лукаку, 16, 45+3, Батшуайи, 90 — Бронн, 18, Хазри, 90+3
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Бойята, Вертонген — Менье, Де Брюйне, Витсель, Феррейра Карраско — Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллаини, 59), Э. Азар (Батшуайи, 68)
Тунис: Бен Мустафа — Бронн (Наггуес, 24), С. Бен Юссеф (Беналуан, 41), Мериа, Маалул — Скири, Сасси (Слити, 59) — Бадри — Ф. Бен Юссеф, Хазри, Хауи
Предупреждение: Сасси
группа F
Южная Корея - Мексика 1:2
Голы: Сон Хын Мин, 90+3 — Вела, 26 (пен.), Чичарито, 66.
Мексика: Очоа — Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо — Лайюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68) — Вела (Дж. Дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Корона, 71).
Южная Корея: Чо Хён У — Ли Ён, Чан Хён Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 83) — Мун Сон Мин (Чон У Ён, 77), Чу Се Джон (Ли Сунь Ву, 64), Ки Сон Ен, Хван Хи Чхан — Ли Джэ Сон, Сон Хын Мин.
Предупреждения: Ким Ен Гвон, Ли Ён, Ли Сунь Ву, Чон У Ён.
Германия - Швеция 2:1
Голы: Ройс, 48, Кроос, 90+5 — Тойвонен, 32
Германия: Нойер — Киммих, Рюдигер, Боатенг, Гектор (Брандт, 87) — Кроос, Руди (Гюндоган, 31) — Ройс, Дракслер (Гомес, 46), Мюллер — Вернер.
Швеция: Ольсен — Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Люстиг — Клаессон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг — Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78)
Предупреждения: Боатенг — Экдаль, Ларсон.
Удаление: Боатенг, 82 (второе предупреждение).