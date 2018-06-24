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ФИФА открыла дисциплинарные дела против ряда участников матча Сербия - Швейцария

Игроки Швейцарии
00:23 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Игроки сборной Швейцарии и тренер сборной Сербии могут быть серьезно наказаны.

ФИФА на официальном сайте сообщила об открытии нескольких дисциплинарных дел, связанных с матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Швейцарии и Сербии (2:1).

ФИФА начала расследование в отношении игроков национальной команды Швейцарии Шердана Шакири и Гранита Джаки из-за способа празднования голов. Напомним, оба футболиста изображали орла, скрестив руки на груди.

Второе дело было открыто против Футбольного союза Сербии из-за поведения сербских болельщиков во время матча. Отмечается, что фанаты выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.

Причиной ещё одного разбирательства стали комментарии главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, сказанные после матча.

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Новости спорта, Гранит Джака, Джердан Шакири, Младен Крстаич, Новости футбола, Сборная Сербии, Сборная Швейцарии, Футбол, ЧМ-2108.
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