"Это был полный экстаз": Ройс - о победном мяче Крооса в ворота сборной Швеции

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал гол Тони Крооса, который принес сборной победу над Швецией.

"Это был наш последний шанс в этой игре. Тони Кроос все сделал великолепно, положив мяч в верхний угол таким ударом. Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу

Мне кажется, в Германии были такие люди, которые хотели бы видеть наше поражение уже на групповой стадии. Однако сегодня у нас были прекрасные голевые моменты, которые не получалось замкнуть, но сейчас уже все равно и на это, и на то, что говорят люди. Мы должны были победить, мы это сделали", - заявил Ройс.