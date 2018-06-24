Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

"Это был полный экстаз": Ройс - о победном мяче Крооса в ворота сборной Швеции

Марко Ройс
07:43 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Марко Ройс прокомментировал победный гол Тони Крооса.

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал гол Тони Крооса, который принес сборной победу над Швецией.

"Это был наш последний шанс в этой игре. Тони Кроос все сделал великолепно, положив мяч в верхний угол таким ударом. Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу

Мне кажется, в Германии были такие люди, которые хотели бы видеть наше поражение уже на групповой стадии. Однако сегодня у нас были прекрасные голевые моменты, которые не получалось замкнуть, но сейчас уже все равно и на это, и на то, что говорят люди. Мы должны были победить, мы это сделали", - заявил Ройс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Марко Ройс, Новости футбола, Сборная Германии, Тони Кроос, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли Трансфер Лунина в "Реал": варианты продолжения карьеры Шахтеру нужен игрок сборной Бразилии

Последние новости

Помпео и Гутерриш обсудили саммит лидеров США и КНДР в Сингапуре Специалисты назвали продукты, которые помогут снизить риск смерти на 25% ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
02 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
03 Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
04 Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли
05 ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости сегодня
09:01 Дзюдоистка Белодед выиграла Кубок Европы в Словении
08:45 Трамп раскритиковал учения США и Южной Кореи
08:43 Реал проявляет интерес к игроку сборной Франции
08:27 Много денег не бывает: роскошная жизнь деток из Швейцарии в Instagram (Фото)
08:14 Саудовские женщины теперь могут водить автомобиль
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Львове напали на табор ромов
Во Львове напали на табор ромов
Новости: В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
В Конгресс США внесен проект антироссийской резолюции
Новости: Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Иран готов сотрудничать с ЕС по ядерной программе
Новости: Косметологи назвали основные причины, почему появляются прыщи
Косметологи назвали основные причины, почему появляются прыщи
Добавить комментарий
0