Реал проявляет интерес к игроку сборной Франции

Француза еще до начала чемпионата мира мог подписать Ливерпуль. Однако в конечном итоге трансфер сорвался, поскольку в ходе перехода у игрока обнаружились проблемы со здоровьем.

Президент Ткачей Жан-Мишель Ола заверил, что в сорванной сделке виновато руководство Красных. Также он сообщил, что игроком интересуются другие клубы, среди которых — Реал.

«Набиль — исключительный игрок. Это правда, что поскольку его переход в Ливерпуль не был завершен, нам поступил интерес от многих клубов, и не только от Реала. Все возможно. Моя цель — удержать его в команде, но в приоритете всегда было выслушать игроков», — цитирует слова президента Лиона Sky Sports.

«В определенный момент Фекир мог перейти в Ливерпуль, я дал ему на это добро. Трансфер не состоялся, поскольку все продвигалось слишком долго».

Ранее сообщалось, что за француза мерсисайдский клуб должен был заплатить около 53 миллионов фунтов.

Набиль Фекир провел лучший сезон в карьере, на его счету 23 гола и 8 ассистов в 40 матчах всех турниров за Лион