Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018

Как сообщает газета, семь мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за свою сборную. Когда они расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по болельщикам. Уточняется, что шесть мужчин погибли на месте, еще один был ранен.

По словам El Universal, позже в городской парикмахерской убили еще пять человек.

В субботу на арене в Ростове-на-Дону сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче группового этапа ЧМ-2018.

Мексиканский город Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа пользуется репутацией города с неблагополучной криминогенной обстановкой. По данным BBC, в 2009 году мексиканские неправительственные организации назвали его “самым криминогенным городом мира”. На территории штата также действуют преступные группировки, которые ведут между собой борьбу за контроль за поставками наркотиков в США.