Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)

Англия 1:0 Панама

Гол: Стоунз 9'

Предупреждение: Мурильо 10'

20' - Лингард заработал пенальти.

16' - Опасно! Барсенас пробивал - очень близко к голу.

10' - Мурильо грубо сыграл в центре поля.

9' - Гол! Стоунз забивает головой после подачи с углового.

2' - Лингард получил повреждение в верховой борьбе.

Матч начался!

В стартовом матче 24 июня на чемпионате мира по футболу сыграют команды Англии и Панамы. Матч квартета G пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, встречу рассудит рефери из Египта Гхид Гриша. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре ЧМ-2018 Англия вырвала победу над Тунисом, а Панама крупно уступила Бельгии.

Составы команд

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 15:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Англии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Панамой. На победу англичан букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,22, успех панамской команды оценивается в 15. Ничья котируется коэффициентом 5,5.

Интересные факты

- Панама проводит свой 1-й чемпионат мира по футболу.

- Англия и Панама встретятся впервые.

-Англия не проигрывает вот уже 11 матчей кряду.

- Панама ни разу не побеждала европейские сборные.