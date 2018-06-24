Англия 1:0 Панама: онлайн-трансляция матча (1-тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы G на чемпионате мира по футболу Англия - Панама.
Англия 1:0 Панама
Гол: Стоунз 9'
Предупреждение: Мурильо 10'
20' - Лингард заработал пенальти.
16' - Опасно! Барсенас пробивал - очень близко к голу.
10' - Мурильо грубо сыграл в центре поля.
9' - Гол! Стоунз забивает головой после подачи с углового.
2' - Лингард получил повреждение в верховой борьбе.
Матч начался!
В стартовом матче 24 июня на чемпионате мира по футболу сыграют команды Англии и Панамы. Матч квартета G пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, встречу рассудит рефери из Египта Гхид Гриша. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 15:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре ЧМ-2018 Англия вырвала победу над Тунисом, а Панама крупно уступила Бельгии.
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Составы команд
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.
Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 15:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Англии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Панамой. На победу англичан букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,22, успех панамской команды оценивается в 15. Ничья котируется коэффициентом 5,5.
Интересные факты
- Панама проводит свой 1-й чемпионат мира по футболу.
- Англия и Панама встретятся впервые.
-Англия не проигрывает вот уже 11 матчей кряду.
- Панама ни разу не побеждала европейские сборные.