Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Япония 1:1 Сенегал

Гол: Инуи 34' - Мане 11'

39' - Опасно! Ньянг пробивал из убойной позиции - Кавасима выручает японцев.

34' - Гол! Инуи забивает хлестким ударом из пределов штрафной.

33' - Темп игры заметно упал, команды не рвутся в атаку.

22' - Сарр пробил слету после навеса с правого фланга - Кавасима в игре.

16' - Сибасаки пробил издали - удар блокирован.

11' - Гол! Кавасима, отражая удар, отбил мяч прямо на ногу Мане, от которого круглый залетел в ворота.

7' - Кавасима в игре: кипер японцев поймал мяч после навеса с левого фланга.

5' - Сабали пробил издали - выше ворот.

3' - Матч начался подач футболистов сборной Сенегала.

24 июня в рамках 2-го тура ЧМ-2018 встретятся лидеры группы H Япония и Сенегал. Игра пройдет в Екатеринбурге на "Арене Екатеринбург",, рассудит встречу рефери из Италии Джанлука Рокки. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Япония и Сенегал одержали сенсационные победы над Колумбией и Польшей соответственно.

Составы команд

Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.

Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 18:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Сенегала является фаворитом в противостоянии с Японией. На победу африканской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25, успех японской команды оценивается в 3,5. Ничья котируется коэффициентом 3,25.

Интересные факты

- При победе одна из сборных практически гарантирует себе выход в плей-офф.

- Сенегал впервые на ЧМ проведет матч с азиатской командой.

- Сенегал - единственная африканская команда, что выиграла в 1-м туре ЧМ-2018.

- Сенегал еще ни разу не проигрывал на групповом этапе Мундиалей.