Япония 1:1 Сенегал: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы H на чемпионате мира по футболу Япония - Сенегал.
Япония 1:1 Сенегал
Гол: Инуи 34' - Мане 11'
39' - Опасно! Ньянг пробивал из убойной позиции - Кавасима выручает японцев.
34' - Гол! Инуи забивает хлестким ударом из пределов штрафной.
33' - Темп игры заметно упал, команды не рвутся в атаку.
22' - Сарр пробил слету после навеса с правого фланга - Кавасима в игре.
16' - Сибасаки пробил издали - удар блокирован.
11' - Гол! Кавасима, отражая удар, отбил мяч прямо на ногу Мане, от которого круглый залетел в ворота.
7' - Кавасима в игре: кипер японцев поймал мяч после навеса с левого фланга.
5' - Сабали пробил издали - выше ворот.
3' - Матч начался подач футболистов сборной Сенегала.
24 июня в рамках 2-го тура ЧМ-2018 встретятся лидеры группы H Япония и Сенегал. Игра пройдет в Екатеринбурге на "Арене Екатеринбург",, рассудит встречу рефери из Италии Джанлука Рокки. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре Япония и Сенегал одержали сенсационные победы над Колумбией и Польшей соответственно.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Составы команд
Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.
Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 18:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Сенегала является фаворитом в противостоянии с Японией. На победу африканской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25, успех японской команды оценивается в 3,5. Ничья котируется коэффициентом 3,25.
Интересные факты
- При победе одна из сборных практически гарантирует себе выход в плей-офф.
- Сенегал впервые на ЧМ проведет матч с азиатской командой.
- Сенегал - единственная африканская команда, что выиграла в 1-м туре ЧМ-2018.
- Сенегал еще ни разу не проигрывал на групповом этапе Мундиалей.