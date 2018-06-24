Новичок Шахтера Майкон рассказал, почему решил перейти в донецкий клуб

Новичок донецкого "Шахтера" Майкон рассказал о том, как начинал футбольную карьеру, о кумирах детства, сборной Бразилии и первой неделе в расположении "горняков". Напомним, полузащитник молодежной сборной Бразилии перешел в "Шахтер" 17 июня. Стороны заключили контракт на пять лет.

– Майкон, в "Коринтиансе" ты выигрывал юношеский и молодежный чемпионаты, в прошлом году стал победителем Серии А. Теперь ты приехал за золотом в "Шахтер"?

– Конечно, только с такими амбициями я сюда пришел. Прекрасно понимаю, насколько сложный чемпионат в Украине, также нас ждут непростые поединки в Лиге чемпионов. Но "Шахтер" – сильная команда! Думаю, мы сможем завоевать золото Премьер-лиги и провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

– Какие впечатления от первой недели работы?

– Мне очень нравится! Каждый день узнаю много нового от мистера Фонсеки. Он требователен. Все ребята хорошо приняли. Понятно, что мы только знакомимся друг с другом, со временем нам станет легче находить взаимопонимание на поле. Надеюсь, буду счастлив в "Шахтере".