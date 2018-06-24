Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

Новичок Шахтера Майкон рассказал, почему решил перейти в донецкий клуб

Майкон
16:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразилец рассказал, что в новом клубе его приняли хорошо

Новичок донецкого "Шахтера" Майкон рассказал о том, как начинал футбольную карьеру, о кумирах детства, сборной Бразилии и первой неделе в расположении "горняков". Напомним, полузащитник молодежной сборной Бразилии перешел в "Шахтер" 17 июня. Стороны заключили контракт на пять лет.

– Майкон, в "Коринтиансе" ты выигрывал юношеский и молодежный чемпионаты, в прошлом году стал победителем Серии А. Теперь ты приехал за золотом в "Шахтер"?

– Конечно, только с такими амбициями я сюда пришел. Прекрасно понимаю, насколько сложный чемпионат в Украине, также нас ждут непростые поединки в Лиге чемпионов. Но "Шахтер" – сильная команда! Думаю, мы сможем завоевать золото Премьер-лиги и провести отличную кампанию в Лиге чемпионов.

– Какие впечатления от первой недели работы?

– Мне очень нравится! Каждый день узнаю много нового от мистера Фонсеки. Он требователен. Все ребята хорошо приняли. Понятно, что мы только знакомимся друг с другом, со временем нам станет легче находить взаимопонимание на поле. Надеюсь, буду счастлив в "Шахтере".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Майкон, Новости футбола, Сборная Бразилии, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Япония – Сенегал: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018 Англия - Панама: букмекеры сделали свой прогноз на матч ЧМ-2018 Вернидуб рассказал, за счет чего Лунин может стать основным в Реале

Последние новости

В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
Сегодня читают в спорте
01 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
05 ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости сегодня
16:40 В Украине на 5% выросло производство колбасы
16:38 В Киеве за помощь в побеге брачному аферисту задержали конвоира
16:34 Наводнение в Китае: Более тысячи людей эвакуировано, есть погибшие
16:31 Вкусные сочетания продуктов, которые являются вредными для вашего здоровья
16:15 Не нужно унывать: вечерние анекдоты 24 июня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0