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Польша 0:0 Колумбия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Польша - Колумбия
20:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы H на чемпионате мира по футболу Польша - Колумбия.

Польша 0:0 Колумбия

 

23' - Перспективный прострел Хамеса заблокирован.

18' - Удар Зелински из-за пределов штрафной заблокирован - будет угловой.

17' - Санчес жестко сыграл против Левандовски - арбитр устно предупредил колумбийца.

10' - Щенсны поймал мяч после дальнего удара Хамеса.

5' - Левандовски неудачно пробил головой - Оспина поймал мяч.

2' - Левандовски заработал угловой.

Матч начался!

В центральном матче 24-го июня на чемпионате мира по футболу встретятся Колумбия и Польша. Игра пройдет в Казани на "Казань Арене", рассудит встречу арбитр из Мексики Сезар Рамос. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, в 1-м туре ЧМ-2018 Польша и Колумбия уступили Сенегалу и Японии соответственно.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелински, Ковнацки, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.

Прогноз букмекеров

Сборная Колумбии является  фаворитом в противостоянии с Польшей. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,65, успех польской команды оценивается в 3,17. Ничья котируется коэффициентом 3,75.

Интересные факты

 - Польша и Колумбия встречались между собой 6 раз (по 3 победы у каждой из команд).

 -  Колумбией Карлос Санчес Морено получил первую красную карточку на ЧМ-2018.

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