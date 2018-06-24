Англия - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

В последнем на ЧМ-2018 матче, который начнется в 15:00 по Киеву, сыграют Англия и Панама. Поединок даст начало последнему игровому дню второго тура группового этапа, после которого останутся только два часовых слота для игр: 17:00 и 21:00. За исключением финала - он начнется в 18:00.

Если Англии принципиально занять первое место в группе (что им удалось только раз на последних шести мундиалях), то им не достаточно просто победить одного из главных аутсайдеров турнира Панаму - это им гарантирует выход в плей-офф, но не лидерство в квартете.

Бельгия за два тура забила столько, сколько "три льва" забили за пять последних игр. У них лучше разница забитых и пропущенных, поэтому англичанам стоит тоже постараться над этим показателем - чтобы в третьем туре им было достаточно ничьей и не тратить силы перед плей-офф.

Прямую трансляцию поединка Англия - Панама смотрите 24 июня в 15:00 на телеканале "Интер"