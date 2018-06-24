Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
X

Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии

Андрей Ярмоленко
18:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Андрей Ярмоленко может усилить состав Тоттенхэма.

Лидер сборной Украины и футболист Боруссии может продолжить карьеру в составе Тоттенхэма, сообщает ряд иностранных СМИ.

"Тоттенхэм" неплохо выступил в прошлом сезоне, завоевав бронзовые медали чемпионата Англии. Однако в борьбе с "Манчестер Сити" за первое место "шпорам" потребуется усиление. По информации Transfer Tavern, один из футболистов, который мог бы помочь "Тоттенхэму" - вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко. 

Несмотря на то, что английский клуб имеет целый ряд атакующих исполнителей, им не хватает такого яркого и креативного игрока, как 28-летний украинец. Ярмоленко мог бы значительно усилить атакующую мощь "Тоттенхэма", если наставник "шпор" Маурисио Почеттино убедит дортмундцев отпустить вингера сборной Украины. Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за "Боруссию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Боруссия Д, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Рома согласовала трансфер полузащитника ПСЖ Футболисты сборной Аргентины самостоятельно определят состав на игру с Нигерией Англия 6:1 Панама: события матча

Последние новости

СМИ: Майли Сайрус сыграла свадьбу в своем доме в Малибу Стало известно, сколько будет зарабатывать новый тренер Челси Необычное питание парня, который путешествовал по Японии (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
02 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
03 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
04 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
05 ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости сегодня
19:52 Сердечность: больные животные, которые попали в руки к добрым людям (Фото)
19:39 Украинец Кобец сыграет за Чикаго в Летней лиге НБА
19:38 О чем говорят морщины на вашем лице
19:29 Теперь компании Audi и Hyundai будут сотрудничать
19:18 Украинец Близнюк подписал контракт с клубом НБА
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон теряет поддержку французов
Макрон теряет поддержку французов
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0