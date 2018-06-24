Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии

Лидер сборной Украины и футболист Боруссии может продолжить карьеру в составе Тоттенхэма, сообщает ряд иностранных СМИ.

"Тоттенхэм" неплохо выступил в прошлом сезоне, завоевав бронзовые медали чемпионата Англии. Однако в борьбе с "Манчестер Сити" за первое место "шпорам" потребуется усиление. По информации Transfer Tavern, один из футболистов, который мог бы помочь "Тоттенхэму" - вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко.

Несмотря на то, что английский клуб имеет целый ряд атакующих исполнителей, им не хватает такого яркого и креативного игрока, как 28-летний украинец. Ярмоленко мог бы значительно усилить атакующую мощь "Тоттенхэма", если наставник "шпор" Маурисио Почеттино убедит дортмундцев отпустить вингера сборной Украины. Напомним, что в прошлом сезоне Ярмоленко провел за "Боруссию" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.