ЧМ-2018 может стать последним для Погба

Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что чемпионат мира в России может стать последним в его карьере.

«Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать. Я просто счастлив быть с командой, мы - как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола. Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня.

Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место. Я осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи», - объяснил футболист.

Добавим, что 25-летний Погба провел за сборную Франции 56 матчей с 2013 года.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира французы проведут 26 июня с командой Дании. Команда уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.