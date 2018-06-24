Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

ЧМ-2018 может стать последним для Погба

Поль Погба
16:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: 25-летний полузащитник французов – о предстоящем матче с Данией

Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что чемпионат мира в России может стать последним в его карьере.

«Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать. Я просто счастлив быть с командой, мы - как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола. Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня.

Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место. Я осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи», - объяснил футболист.

Добавим, что 25-летний Погба провел за сборную Франции 56 матчей с 2013 года.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира французы проведут 26 июня с командой Дании. Команда уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Поль Погба, Сборная Франции, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Япония – Сенегал: прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018 Англия - Панама: букмекеры сделали свой прогноз на матч ЧМ-2018 Вернидуб рассказал, за счет чего Лунин может стать основным в Реале

Последние новости

В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
Сегодня читают в спорте
01 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
05 ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости сегодня
16:40 В Украине на 5% выросло производство колбасы
16:38 В Киеве за помощь в побеге брачному аферисту задержали конвоира
16:34 Наводнение в Китае: Более тысячи людей эвакуировано, есть погибшие
16:33 Новичок Шахтера Майкон рассказал, почему решил перейти в донецкий клуб
16:31 Вкусные сочетания продуктов, которые являются вредными для вашего здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0