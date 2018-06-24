Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
Новости спорта: На чемпионате мира по футболу завершился один из ярчайших матчей Мундиаля Япония - Сенегал.
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Японии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:2.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Япония 2:2 Сенегал
Голы: Инуи 34', Хонда 79' - Мане 11', Ваге 71'
Предупреждения: Инуи 68', Хасэбе 90+4' - Ньянг 57'
По ходу встречи африканская команда дважды вела в счёте, но азиатам удалось сравнивать счёт. В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78-й минуте.