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Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018

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Япония - Сенегал
19:53 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: На чемпионате мира по футболу завершился один из ярчайших матчей Мундиаля Япония - Сенегал.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Японии и Сенегала. Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:2.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Япония 2:2 Сенегал

Голы: Инуи 34', Хонда 79' - Мане 11', Ваге 71'

Предупреждения: Инуи 68', Хасэбе 90+4' - Ньянг 57'

По ходу встречи африканская команда дважды вела в счёте, но азиатам удалось сравнивать счёт. В составе сборной Сенегала отличились Садио Мане и Мусса Ваг, а за команду Японии голы забили Такаси Инуи и Кейсуке Хонда, который отличился на 78-й минуте.

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