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ЧМ-2018. Колумбия эффектно разгромила сборную Польши

Колумбия - Польша
23:10 Вс, 24 Июнь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Колумбии во втором туре ЧМ-2018 не испытала проблем в игре с поляками.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Польши и Колумбии. Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. После второго подряд поражения на ЧМ-2018 сборная Польши лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф турнира.

В матче 3-го тура группового этапа сборная Колумбии в Самаре встретится с командой Сенегала, а Польша сыграет с Японией в Волгограде. Обе встречи пройдут 28 июня.

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Новости спорта, Колумбия - Польша, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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