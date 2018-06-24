ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
Новости спорта: Вашему вниманию результаты поединков ЧМ-2018, которые были сыграны в воскресенье, 24 июня.
Чемпионат мира - 2018 Групповой этап
Расписание матчей 24 июня, Вс
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
группа G
Англия - Панама 6:1
Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78
Англия: Пикфорд – Триппьер (Роуз, 70), Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг – Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).
Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис – Гомес (Балой, 69) – Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Блас Перес.
Предупреждения: Лофтус-Чик — Эскобар, Купер, Мурильо.
группа H
Япония - Сенегал 2:2
Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71
Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо — Хасебе, Сибасаки — Харагути (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) — Осако
Сенегал: Х. Ндиайе — Сабали, Кулибали, Сане, Ваге — П. Ндиайе (Ндойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 65), Гуйе — Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане
Предупреждения: Инуи, Хасебе — Ньянг, Сабали, Ндойе
Колумбия - Польша 3:0
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75
Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).
Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).
Предупреждение: Гуральский, Беднарек.