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ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня

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Англия
23:35 Вс, 24 Июнь 2018 Телеграф
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Новости спорта: Вашему вниманию результаты поединков ЧМ-2018, которые были сыграны в воскресенье, 24 июня.

Чемпионат мира - 2018 Групповой этап

Расписание матчей 24 июня, Вс

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

группа G

Англия - Панама 6:1

Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22, (с пенальти), 45+1 (с пенальти), 62, Лингард, 36 — Балой, 78

Англия: Пикфорд – Триппьер (Роуз, 70), Уокер, Стоунз, Магуайр, Янг – Хендерсон, Лингард (Делф, 63), Лофтус-Чик – Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо – Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис – Гомес (Балой, 69) – Барсенас (Арройо, 69), Купер, Годой (Авила, 62), Родригес – Блас Перес.

Предупреждения: Лофтус-Чик — Эскобар, Купер, Мурильо.

группа H

Япония - Сенегал 2:2

Голы: Инуи, 34, Хонда, 78 — Мане, 11, Ваге, 71

Япония: Кавасима — Х. Сакаи, Йосида, Сёдзи, Нагатомо — Хасебе, Сибасаки — Харагути (Оказаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) — Осако

Сенегал: Х. Ндиайе — Сабали, Кулибали, Сане, Ваге — П. Ндиайе (Ндойе, 81), А. Ндиайе (Куяте, 65), Гуйе — Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане

Предупреждения: Инуи, Хасебе — Ньянг, Сабали, Ндойе

Колумбия - Польша 3:0

Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75

Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждение: Гуральский, Беднарек.

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