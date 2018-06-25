Игрок сборной Ирана: Диего Коста оскорблял мою сестру и маму во время матча

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи заявил, что во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Испании (0:1) нападающий «красной фурии» Диего Коста оскорблял членов его семьи.

«Коста посмотрел на меня, а затем оскорбил мою маму и сестру. Он начал унижать меня всего спустя 10 минут. Коста хотел разозлить меня, но я оставался спокоен.

Не понимаю, почему его выбрали лучшим игроком матча. Он коснулся мяча всего пять раз и забил гол случайно», – приводит слова Пуралиганджи Tehran Times.

В заключительном туре сборная Ирана встретится с национальной командой Португалии. Матч состоится 25 июня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.