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Игрок сборной Ирана: Диего Коста оскорблял мою сестру и маму во время матча

Мортеза Пуралиганджи
01:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Футболист сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи рассказал о неподобающем поведении форварда сборной Испании Диего Косты.

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи заявил, что во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Испании (0:1) нападающий «красной фурии» Диего Коста оскорблял членов его семьи.

«Коста посмотрел на меня, а затем оскорбил мою маму и сестру. Он начал унижать меня всего спустя 10 минут. Коста хотел разозлить меня, но я оставался спокоен.

Не понимаю, почему его выбрали лучшим игроком матча. Он коснулся мяча всего пять раз и забил гол случайно», – приводит слова Пуралиганджи Tehran Times.

В заключительном туре сборная Ирана встретится с национальной командой Португалии. Матч состоится 25 июня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнётся в 21:00 по московскому времени.

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Новости спорта, Диего Коста, Мортеза Пуралиганджи, Новости футбола, Сборная Ирана, Сборная Испании, Футбол, ЧМ-2018.
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