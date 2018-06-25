Бускетс: Мы не думаем о том, с кем будем играть в 1/8 финала, с Россией или Уругваем

"Сборная Испании не любит играть от обороны, а всегда старается атаковать. Это наш стиль и из-за этого порой бывают ошибки в защите. В предстоящей игре мы будем стараться показать опасный, атакующий футбол".

"Мы не думаем о том, с кем будем играть в 1/8 финала, с Россией или Уругваем. Здесь все соперники опасные, и нет смысла загадывать. Наша ближайшая задача — занять первое место в группе, а для этого необходимо победить завтра".

"В России мы надеемся дойти до финала и выиграть. Но заглядывать далеко вперед мы не будем. Как говорит наш тренер, надо двигаться постепенно. Сейчас все мысли о сборной Марокко", — сказал Бускетс на предматчевой пресс-конференции.

Матч Испания — Марокко состоится 25 июня в 21:00 по киевскому времени.