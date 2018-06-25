Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
Новости: ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
ЧМ-2018: результаты поединков 24 июня
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Бускетс: Мы не думаем о том, с кем будем играть в 1/8 финала, с Россией или Уругваем

Серхио Бускетс
11:43 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Серхио Бускетс выступил на предматчевой пресс-конференции накануне встречи со сборной Марокко.

"Сборная Испании не любит играть от обороны, а всегда старается атаковать. Это наш стиль и из-за этого порой бывают ошибки в защите. В предстоящей игре мы будем стараться показать опасный, атакующий футбол".

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

"Мы не думаем о том, с кем будем играть в 1/8 финала, с Россией или Уругваем. Здесь все соперники опасные, и нет смысла загадывать. Наша ближайшая задача — занять первое место в группе, а для этого необходимо победить завтра".

"В России мы надеемся дойти до финала и выиграть. Но заглядывать далеко вперед мы не будем. Как говорит наш тренер, надо двигаться постепенно. Сейчас все мысли о сборной Марокко", — сказал Бускетс на предматчевой пресс-конференции.

Матч Испания — Марокко состоится 25 июня в 21:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Сборная Испании, Серхио Бускетс, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео) Игрок сборной Ирана: Диего Коста оскорблял мою сестру и маму во время матча

Последние новости

В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу, есть погибший и раненые Стало известно место проведения жеребьёвки второго сезона WBSS Количество украинских студентов за границей выросло почти в 3 раза за 7 лет
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
02 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
03 ЧМ-2018. Расписание матчей 25 июня
04 Прогноз на бой Джошуа - Уайлдер от Владимира Кличко
05 У Ярмоленко есть два варианта для продолжения карьеры
Новости сегодня
12:33 Не вышло: канадка потратила кучу денег, чтобы стать похожей на Джоли (Фото)
12:32 Киберспецназ создадут в ЕС
12:16 Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования
12:10 Иран - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
12:06 ФГИ объявил конкурсы на советников по продаже ряда предприятий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Новости: Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Добавить комментарий
0