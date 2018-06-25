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Уругвай 2:0 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

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Уругвай - Россия
16:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы А на чемпионате мира по футболу Уругвай - Россия.

Уругвай 2:0 Россия

Голы: Суарес 10', Лаксальт 23'

Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28

 

29' - Опасно! Бентанкур не реализовал выход один на один - Акинфеев отразил удар.

28' - желтая карточкаСмольников нарушил правила на Кавани.

23' - знак голГол! Лаксальт пробил издали - мяч рикошетом от Черышева залетел в угол ворот.

16' - Опасно! Дзюба пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

10' -знак гол Гол! Суарес мощно пробил со штрафного прямо в нижний угол ворот.

9'желтая карточкаГазинский получил повреждение.

8' Бентанкур заработал перспективный штрафной.

2'Весино пробил издали - мимо ворот.

Матч начался.

25 июня на чемпионате мира по футболу стартует 3-й тур. В матче за 1-е место в группе А встретятся команды Уругвая и России. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу арбитр из Сенегала Маланг Дьедиу. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, победив Саудовскую Аравию и Египет, обе сборные имеют по 6 очков в квартете А.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Составы команд

Ссборная Уругвая: Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин (капитан), Мартин Касерес, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Уругвая является  фаворитом в противостоянии с Россией. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,5, успех российской команды оценивается в 3. Ничья котируется коэффициентом 3,1.

Интересные факты

- Главный арбитр встречи Маланг Дьедиу - таможенный инспектор и носит звание "полковник".

- Обе сборные досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018.

- Россия проиграла последние 4 матча южноамериканским командам.

- Уругвай проиграл лишь раз из последних 10 матчей группового этапа ЧМ.

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