Уругвай 2:0 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча второго тура группы А на чемпионате мира по футболу Уругвай - Россия.
Уругвай 2:0 Россия
Голы: Суарес 10', Лаксальт 23'
Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28
29' - Опасно! Бентанкур не реализовал выход один на один - Акинфеев отразил удар.
28' - Смольников нарушил правила на Кавани.
23' - Гол! Лаксальт пробил издали - мяч рикошетом от Черышева залетел в угол ворот.
16' - Опасно! Дзюба пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.
10' - Гол! Суарес мощно пробил со штрафного прямо в нижний угол ворот.
9' - Газинский получил повреждение.
8' - Бентанкур заработал перспективный штрафной.
2' - Весино пробил издали - мимо ворот.
Матч начался.
25 июня на чемпионате мира по футболу стартует 3-й тур. В матче за 1-е место в группе А встретятся команды Уругвая и России. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу арбитр из Сенегала Маланг Дьедиу. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, победив Саудовскую Аравию и Египет, обе сборные имеют по 6 очков в квартете А.
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Составы команд
Ссборная Уругвая: Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин (капитан), Мартин Касерес, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
Сборная России: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.
Прогноз букмекеров
Сборная Уругвая является фаворитом в противостоянии с Россией. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,5, успех российской команды оценивается в 3. Ничья котируется коэффициентом 3,1.
Интересные факты
- Главный арбитр встречи Маланг Дьедиу - таможенный инспектор и носит звание "полковник".
- Обе сборные досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018.
- Россия проиграла последние 4 матча южноамериканским командам.
- Уругвай проиграл лишь раз из последних 10 матчей группового этапа ЧМ.