Уругвай 2:0 Россия: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Уругвай 2:0 Россия

Голы: Суарес 10', Лаксальт 23'

Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28

29' - Опасно! Бентанкур не реализовал выход один на один - Акинфеев отразил удар.

28' - Смольников нарушил правила на Кавани.

23' - Гол! Лаксальт пробил издали - мяч рикошетом от Черышева залетел в угол ворот.

16' - Опасно! Дзюба пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

10' - Гол! Суарес мощно пробил со штрафного прямо в нижний угол ворот.

9' - Газинский получил повреждение.

8' - Бентанкур заработал перспективный штрафной.

2' - Весино пробил издали - мимо ворот.

Матч начался.

25 июня на чемпионате мира по футболу стартует 3-й тур. В матче за 1-е место в группе А встретятся команды Уругвая и России. Игра пройдет в Самаре на "Самара Арене", рассудит встречу арбитр из Сенегала Маланг Дьедиу. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17:00 по киевскому времени. Напомним, победив Саудовскую Аравию и Египет, обе сборные имеют по 6 очков в квартете А.

Составы команд

Ссборная Уругвая: Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин (капитан), Мартин Касерес, Диего Лашальт, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский, Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук, Черышев, Дзюба.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 16:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Уругвая является фаворитом в противостоянии с Россией. На победу южноамериканцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,5, успех российской команды оценивается в 3. Ничья котируется коэффициентом 3,1.

Интересные факты

- Главный арбитр встречи Маланг Дьедиу - таможенный инспектор и носит звание "полковник".

- Обе сборные досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018.

- Россия проиграла последние 4 матча южноамериканским командам.

- Уругвай проиграл лишь раз из последних 10 матчей группового этапа ЧМ.