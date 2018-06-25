Иран 0:1 Португалия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Иран 0:1 Португалия

Гол: Куарежма 45'

Предупреждения: Хаджсафи 52', Азмун 53' - Геррейру 33', Куарежма 64'

75' - Замена у Ирана: вместо Саида Эзатолахи вышел Карим Ансарифард.

72' - Опасно! Годдос пробил из-за пределов штрафной - рядом со штангой.

70' - Замена у Ирана: Саман Годдос заменил Алирезу Джаханбакша.

70' - Замена у Португалии: вместо Куарежма выходит Бернарду Силва.

66' - Роналду пробил издали - мимо.

64' - Куарежма нарушил правила.

62' - Удар Геррейру заблокирован.

56' - Замена у Ирана: Мохаммади меняет Хаджсафи.

53' - Азмун нарушил правила.

52' - Роналду не реализовал 11-метровый - Бейраванд отбил мяч.

52' - Хаджсафи получил предупреждение за разговоры.

51' - Пенальти в ворота Ирана.

50' - Роналду упал в чужой штрафной - будет видео просмотр для рефери.

Начался второй тайм!

Первый тайм окончен. Перерыв.

3 минуты добавлено к 1-му тайму.

45' - Гол! Куарежма забивает ударом с линии штрафной.

40' - Роналду пробил издали - Бейраванд поймал мяч.

34' - Опасно! Эззатоллахи пробил головой после подачи со штрафного - Руй Патрисиу поймал мяч.

33' - Геррейру сбил Джаханбакш вблизи своей штрафной.

23' - Руй Патрисиу получил повреждение после стыка с форвардом Ирана.

21' - Резаэян пробил со штрафного - мимо ворот.

16' - Роналду со штрафного угодил в "стенку".

15' - Серия подач у ворот Ирана - защита на высоте.

9' - Опасно! Суматоха в штрафной Ирана привела к удару фактически по пустым воротам - Жоау Мариу с метров 16-и промахнулся.

7' - Амири пробил сходу - мимо ворот.

3' - Опасно! Роналду пробивал с вострого угла - Бейраванд поймал мяч.

Матч начался!

Сегодня, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в матче за выход в 1/8 финала сыграют представители квартета B Иран и Португалия. Игра пройдет в Саранске на "Мордовия Арене", рассудит встречу рефери из Парагвая Энрике Касерес. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени. Напомним, по итогам двух туров Португалия с 4 очками занимает 2-е место в квартете B, Иран с 3-мя очками занимает 3-ю позицию.

Составы команд

Иран: Беиранванд, Хоссеини, Пуралиганджи, Резаян, Хаджсафи, Амири, Эззатоллахи, Эбраими, Джаханбакш, Тареми, Азмун.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Жоау Мариу, Адриен Силва, Карвалью, Куарежма, Андре Силва, Роналду.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 20:50.

Прогноз букмекеров

Сборная Португалии является безоговорочным фаворитом в противостоянии с Ираном. На победу португальцев букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,61, успех иранской команды оценивается в 5,8. Ничья котируется коэффициентом 3,6.

Интересные факты

- Иран впервые может выйти в плей-офф ЧМ-2018.

- 6-х игроков из нынешнего состава сборной Португалии тренировал Карлуш Кейруш, который сейчас возглавляет Иран.

- Португалия и Иран встречались дважды (оба раза побеждали европейские бразильцы)

- Пока только Роналду забивает за Португалию на ЧМ-2018.

- Иран никогда не побеждал европейскую сборную на ЧМ.