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Иран - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
12:10 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Португалии встретится с Ираном 25 июня в поединке третьего тура ЧМ-2018 по футболу.

Сборные Ирана и Португалии сыграют 25 июня в городе Саранск на стадионе Мордовия Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы B. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Иран – Португалия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Матч ТВ, Беларусь 5, Qazaqstan.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Иран – Португалия.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов Европы с коэффициентом 1,66, а на их оппонента – 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Ирана, Сборная Португалии, ЧМ-2018.
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