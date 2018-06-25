Иран - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018

Сборные Ирана и Португалии сыграют 25 июня в городе Саранск на стадионе Мордовия Арена в третьем туре ЧМ-2018 группы B. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Иран – Португалия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Матч ТВ, Беларусь 5, Qazaqstan.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Иран – Португалия.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне португальской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов Европы с коэффициентом 1,66, а на их оппонента – 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.