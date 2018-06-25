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Вместе с "Динамо" тренируются игроки "Полтавы"

Дмитрий Билоног
22:45 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Киевляне продолжают просматривать игроков атаки.

Нападающие Максим Дегтярев и Дмитрий Билоног находятся на сборах с «Динамо». Об этом сообщила Sport Arena.

Напомним, 25-летний Дегтярев ранее сам говорил о том, что киевляне проявили к нему интерес. Директор ФК «Полтава» Вадим Шельменко, за который игрок выступал два последних сезона, также подтвердил его просмотр в «Динамо».

Максим Дегтярев с 15 голами в 30 матчах стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги, а также забил 2 гола в двух стыковых матчах с «Черноморцем» (0:1, 3:0).

Дмитрий Билоног, выступающий также на позиции вингера, первую половину прошлого сезона начинал в «Урале», а весной забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 12 матчах УПЛ за «Зирку».

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Новости спорта, Дмитрий Билоног, ФК Динамо (Киев), ФК Зирка.
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