Лидер атак Перу пропустит последнюю игру сборной на ЧМ-2018

Об этом заявил сам футболист в Instagram.

"Спасибо всем за поддержку, было тяжело в тот момент, когда я получил травму. Слава Богу, состояние мое стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье.

Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но я смогу поддержать партнеров только из больницы. Верю в команду, знаю, что она порадует", - написал форвард в своем Instagram.

Напомним, 33-летний Фарфан получил травму на тренировке сборной Перу.

Матч Австралия - Перу состоится во вторник, 26 июня, в Сочи. Перу занимает последнее место в группе С, не набрав ни одного очка.