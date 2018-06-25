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Форвард "Динамо" Мбокани нашел себе новый клуб

Дьемерси Мбокани
15:35 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Конголезский нападающий Дьемерси Мбокани уже договорился с Бурсаспором.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сообщается, что конголезский форвард близок к подписанию контракта с "Бурсаспором". Стороны уже согласовали все детали контракта и официально о трансфере должны объявить в конце недели.

Напомним, "Динамо" не продлило контракт с футболистом. Трудовое соглашение было рассчитано до конца июня 2018 года.

В прошедшем сезоне Мбокани провел 31 поединок, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее мы писали, что защитник киевлян Евгений Хачериди подписал контракт с греческим ПАОКом. Хачериди тоже ушел из столичного клуба свободным агентом.

Кстати, недавно бывший нападающий "Динамо" Жуниор Мораес подписал контракт с "Шахтером". Соглашение рассчитано на два года.

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Новости спорта, Дьемерси Мбокани, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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