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Уругвай разгромил Россию на ЧМ-2018

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Уругвай - Россия
18:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Завершился матч 3-го тура группы А на чемпионате мира по футболу Уругвай - Россия.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась с командой Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Самара Арена" и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Уругвай 3:0 Россия

Голы: Суарес 10', Лаксальт 23', Кавани 90'

Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28

Удаление: Смольников 36' (Вторая желтая)

Уругвайцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Луиса Суарес со штрафного на 10-й минуте. Через 13 минут подопечные Оскара Табареса удвоили своё преимущество после автогола Дениса Черышева. Третий гол в ворота Игоря Акинфеева забил в концовке матча Эдинсон Кавани. С 36-й минуты российская команда играла вдесятером после того, как Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку.

Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.

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