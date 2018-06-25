Уругвай разгромил Россию на ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась с командой Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Самара Арена" и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.

Уругвай 3:0 Россия

Голы: Суарес 10', Лаксальт 23', Кавани 90'

Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28

Удаление: Смольников 36' (Вторая желтая)

Уругвайцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Луиса Суарес со штрафного на 10-й минуте. Через 13 минут подопечные Оскара Табареса удвоили своё преимущество после автогола Дениса Черышева. Третий гол в ворота Игоря Акинфеева забил в концовке матча Эдинсон Кавани. С 36-й минуты российская команда играла вдесятером после того, как Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку.

Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.