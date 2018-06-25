Уругвай разгромил Россию на ЧМ-2018
Новости спорта: Завершился матч 3-го тура группы А на чемпионате мира по футболу Уругвай - Россия.
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 сборная России встречалась с командой Уругвая. Встреча проходила на стадионе "Самара Арена" и завершилась уверенной победой южноамериканской команды со счётом 3:0.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Уругвай 3:0 Россия
Голы: Суарес 10', Лаксальт 23', Кавани 90'
Предупреждения: Газинский 9', Смольников 28
Удаление: Смольников 36' (Вторая желтая)
Уругвайцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Луиса Суарес со штрафного на 10-й минуте. Через 13 минут подопечные Оскара Табареса удвоили своё преимущество после автогола Дениса Черышева. Третий гол в ворота Игоря Акинфеева забил в концовке матча Эдинсон Кавани. С 36-й минуты российская команда играла вдесятером после того, как Игорь Смольников получил вторую жёлтую карточку.
Благодаря победе сборная Уругвая финишировала на первом месте в турнирной таблице группы А. Российская команда оказалась на второй строчке.