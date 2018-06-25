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Саудовская Аравия обыграла Египет на ЧМ-2018

ЧМ-2018
19:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборные Саудовской Аравии и Египта провели матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 2:1 в пользу Саудовской Аравии.

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На 22-й минуте полузащитник сборной Египта Мохамед Салах на скорости выбежал перед защитником соперника и в одно касание перекинул голкипера Саудовской Аравии. На 41-й минуте встречи в ворота египтян был назначен пенальти, который пробивал нападающий Фахад Аль-Муваллад. Форвард отправил мяч в левый угол ворот, но 45-летний вратарь Египта Эссам Эль-Хадари отразил удар. В компенсированное время первого тайма хавбеку команды Саудовской Аравии Сальману Аль-Фариджу всё-таки удалось реализовать 11-метровый удар.

В концовке встречи Салем Аль-Доссари помог команде Саудовской Аравии одержать волевую победу в матче.

Сборная Саудовской Аравии набрала 3 очка, и вместе со сборной Египта, у которой 0 баллов, вылетела с чемпионата мира — 2018.

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