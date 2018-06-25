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ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня

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Чемпионат мира по футболу
23:20 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф

Новости спорта: 25 июня на чемпионате мира по футболу состоялись заключительные матчи в группах А и B.

Если в группе А участники плей-офф уже были известны ранее и решалась судьба 1-го и 2-го места, то в квартете B было жарко до последней секунды. Группу А выиграл Уругвай, который сразится в 1/8 финала ЧМ-2018 с Португалией (2-е место в квартете B). Испания на правах победителя группы B сыграет с Россией (2-е место в квартете А).

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Иран — Португалия 1:1

Голы: Ансарифард, 90+3 (с пенальти) — Куарежма, 45.

Иран: Бейраванд — Хаджсафи (Мохаммади, 56), Пурлиганджи, Резаэян, Хоссейни — Эзатолахи (Ансарифард, 76), Амири, Эбрахими, Джаханбакш (Годдос, 70) — Тареми, Азмун.

Португалия: Руй Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвалью, Адриен — Куарежма (Б. Силва, 70), Жоау Мариу (Моутиньо, 84) — Андре Силва (Гедеш, 90+6), Роналду.

Предупреждения: Хаджсафи, Азмун — Геррейру, Куарежма, Роналду, Седрик.

На 53-ей минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).

Испания — Марокко 2:2

Голы: Иско, 19, Аспас, 90+2 — Бутаиб, 14, Эн Незири, 81

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Пике, Рамос, Альба — Бускетс, Тиаго (Асенсио, 74) — Силва (Родриго, 84), Иньеста, Иско — Коста (Аспас, 74)

Марокко: Мунир — Дирар, Да Кошта, Саисс, Хакими — Буссуфа, Эль Ахмади — Н. Амрабат, Зиех (Бухаддуз, 85), Беланда (Фажр, 63) — Бутаиб (Эн Незири, 72)

Предупреждения: Эль Ахмади, Н. Амрабат, Да Кошта, Буссуфа, Мунир, Хакими, Фажр

Уругвай - Россия 3:0

Голы: Суарес, 10, Черышев, 23 (в свои ворота), Кавани, 90

Уругвай: Муслера — Касерес, Коатес, Годин — Нандес (Родригес, 73), Весино, Бентанкур (Де Арраскаэта, 63), Торрейра, Лаксальт — Суарес, Кавани (Гомес, 90+3)

Россия: Акинфеев — Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов — Газинский (Кузяев, 46), Зобнин — Самедов, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38) — Дзюба

Предупреждения: Газинский, Смольников

Удаление: Смольников, 36 (вторая желтая карточка)

Саудовская Аравия — Египет 2:1

Голы: Аль-Фарадж, 45+7 (пен.), Аль-Давсари (90+5) — Салах, 10 .

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлим — Аль-Брейк, У. Хавсави, М. Хавсави, Аш-Шахрани — Утаиф, Аль-Фарадж — Аль-Мугави, Бахебри (Ассири, 65), Аль-Давсари — Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 79).

Египет: Аль-Хадари — Фатхи, Хегази, Габр, Абдель-Шафи — Хамед, Эльнени — Салах, Бэкхи (Варда, 45+8), Хассан (Кахраба, 81) — Мохсен (Собхи, 63).

Предупреждения: Габр, Фатхи .

На 41-ой минуте Аль-Муваллад не забил пенальти (вратарь).

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