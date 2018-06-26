Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости: Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Биатлонистка Домрачева официально завершила карьеру
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
X

Срна рассказал, почему решил продолжить карьеру в Кальяри

Дарио Срна
08:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболист рассказал о своем переезде в новый чемпионат

Дарио Срна покинул «Шахтер» и перебрался в «Кальяри», с которым будет выступать в Серии A.

«Я приехал сюда по простой причине: играть в футбол на высоком уровне в хорошем чемпионате. Прибыл в Кальяри еще две недели назад, мне здесь понравилось».

«У клуба молодой и амбициозный президент. Тут есть все, что мне нужно, поэтому у меня не было сомнений, когда я выбрал «Кальяри».

«Хотелось бы своим опытом и лидерскими качествами помочь команде добиться успеха. Знаю, что здесь мне будет сложно, ведь Серия A - тяжелый чемпионат с упором на тактику».

«Последнее время я работал с личным тренером и нахожусь в хорошей форме. Приступлю к работе с командой, а 22 августа смогу выйти на поле в матче чемпионата Италии», - рассказал Срна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Дарио Срна, Новости футбола, ФК Кальяри, ФК Шахтер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Иран 1:1 Португалия: события матча Саудовская Аравия обыграла Египет на ЧМ-2018 Уругвай разгромил Россию на ЧМ-2018

Последние новости

Российский боксер похвалил Ломаченко Певица Шакира оказалась в центре скандала из-за продажи украшений Стали известны соперницы украинок в квалификации Уимблдона
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Хачериди может сменить гражданство
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 Испания вырвала ничью у Марокко на ЧМ-2018
05 Вместе с "Динамо" тренируются игроки "Полтавы"
Новости сегодня
09:17 Стало известно, где продолжит карьеру Буффон
09:14 Звезда "Игры престолов" вошла в состав Американской Киноакадемии
09:02 Израиль обстрелял Дамаск ракетами
08:53 Маникюр 2018: нежно-розовый маникюр для романтичных натур (Фото)
08:48 Программу "Доступные лекарства" ждут изменения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Агенство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
Новости: Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Тереза Мэй поздравила Эрдогана по телефону
Новости: Выходные в июне 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в июне 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом
Рецепт дня: фаршированные помидоры с тунцом
Добавить комментарий
0