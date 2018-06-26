Срна рассказал, почему решил продолжить карьеру в Кальяри

Дарио Срна покинул «Шахтер» и перебрался в «Кальяри», с которым будет выступать в Серии A.

«Я приехал сюда по простой причине: играть в футбол на высоком уровне в хорошем чемпионате. Прибыл в Кальяри еще две недели назад, мне здесь понравилось».

«У клуба молодой и амбициозный президент. Тут есть все, что мне нужно, поэтому у меня не было сомнений, когда я выбрал «Кальяри».

«Хотелось бы своим опытом и лидерскими качествами помочь команде добиться успеха. Знаю, что здесь мне будет сложно, ведь Серия A - тяжелый чемпионат с упором на тактику».

«Последнее время я работал с личным тренером и нахожусь в хорошей форме. Приступлю к работе с командой, а 22 августа смогу выйти на поле в матче чемпионата Италии», - рассказал Срна.